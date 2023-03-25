111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級，文化大學再一次和世新大學於冠軍賽相逢，希望可以從複賽雙方交手落敗中修正問題，拿下復仇的勝利。

文化大學在4強賽71比61擊敗台灣師大，首節文化打得比較辛苦，陷入雙位數落後，第2節慢慢找回狀態，教頭鄭慧芸賽後表示，同日下午自己先帶大隊國泰女籃在板橋體育館打WSBL女子超籃，比賽結束迅速驅車趕往台北小巨蛋督軍文化大學女籃，路程上也透過手機盯著UBA戰況，「拜網路、轉播所賜，我可以清楚看到第1節球隊發生的問題，一到球場我就趕快提醒球員攻守兩端沒做足的部分，小朋友努力做出修正，把戰況帶到對我們有利的地方。」

世新大學女籃開啟連霸的第一冠，是108學年打下，當時對手是文化大學，而兩隊本季交手鄭慧慈也多次在籃下和世新外籍生激烈身體對抗，冠軍賽過招，鄭慧慈冠軍賽就是全力做好每件事，對上世新的外籍生，彈跳能力肯定外籍生佔上風，會努力在卡位上擋住對方位子，盡量不要讓對手輕鬆搶到籃板。

鄭慧芸補充，整個賽季一直都有針對世新做準備，預賽對陣收下勝利，複賽則有些狀況產生而吞敗，透過複賽發現的錯誤修正問題，希望球員更清楚攻防策略，針對世新二一二、二三區域防守，可以做出很好的進攻策略。