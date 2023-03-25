嘉義縣仁義潭水庫因乾旱嚴重，水位大幅降低，浮沙淤積，但今天下午仍傳出有溺斃浮屍，約下午4時15分許消防局119獲案仁義潭水庫西側有人載浮載沉，派遣番路及中埔分隊到現場打撈起1名女性溺者，年約65歲，浮於水面已呈明顯死亡，交由警方調查處理。

據警方初步了解，女死者近日情緒低落，還跟家人說「人生已經圓滿」，家人還安撫她，未料她落水身亡。

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