由國防部授證的南亞ROTC專業大學，吸引許多年輕學子投入儲備軍官行列，今日歡慶成立5周年校慶。（蔡明亘攝）

位於桃園市的南亞ROTC專業大學，今校慶舉行首次閱兵分列式，許多民眾到場觀賞自家孩子的成長。（蔡明亘攝）

南亞ROTC專業大學首次閱兵分列式氣勢磅礡。（蔡明亘攝）

大學儲備軍官訓練團ROTC為國軍推動募兵制政策的重要一環，由國防部授證的南亞ROTC專業大學，吸引許多年輕學子投入儲備軍官行列。（蔡明亘攝）

前國防部副部長蒲澤春（左）4年前鼓勵姪子（中）加入南亞ROTC行列，目前他的姪子就讀資工系並加入旗隊。（蔡明亘攝）

南亞ROTC專業大學校慶儀隊演出。（蔡明亘攝）

位於桃園的南亞ROTC專業大學，今日迎來成立5周年校慶。（蔡明亘攝）

國防部授證、全台唯一的民間軍事學校「南亞ROTC專業大學」今迎來成立5周年校慶，首次閱兵分列式展現壯盛軍威，無人機成果展示也讓現場來賓歎為觀止。校方表示，南亞每年招募200名ROTC學生，許多年輕學子投身加入大學儲備軍官訓練團，不僅讀書期間省下上百萬學費，任官後月薪逾5萬，讓年輕軍官剛畢業，就有能力付頭期款在桃園買房、照顧家庭。

南亞ROTC專業大學今校慶，展示「AI視覺尋找特定目標」、「無人機繞行」與「穿越機（FPV）」等無人機訓練成果，還有震撼的閱兵分列式與整齊劃一的儀隊演出等，校方也安排社團、校友表演及園遊會，展現南亞軍校生允文允武特色，許多學生親友都到場參與，見證孩子自律成長和壯盛軍威。

退輔會主委馮世寬表示，ROTC可為國軍開拓初級軍官來源，滿足基層部隊人力需求，南亞轉型為國防部ROTC專業大學，並將培育國軍基層幹部作為學校核心目標，讓他看見ROTC制度落地生根、開花結果，令他相當敬佩，未來期許給學生更多見習機會，到邊疆或離島前線增長見識，將職業軍人變成「志業軍人」。

國防安全研究院董事長霍守業勉勵學生堅持人生目標，莫忘報國初衷，尤其出席的家長能親眼目睹孩子成長，心中一定備感驕傲，相信他們未來能在三軍各領域稱職發展。

前國防部副部長蒲澤春說，過去全台ROTC每年僅招募17人，國防部成立專業大學與國防培育班積極推動，績效大幅提升，他4年前也鼓勵姪子加入南亞ROTC，目前就讀資工系並加入旗隊，看到他的蛻變更肯定ROTC訓練成效，畢業後可擔任少尉軍官到部隊貢獻所長。

南亞ROTC專業大學創辦人羅時逢表示，南亞大學的轉型發展符合當前國家社會的趨勢與需求，目前每年招募超過200名ROTC學生，且南亞是ROTC招募與訓練人數中全台最高的學校，也是國內唯一仍能讓學生周休二日的ROTC大學，學生在校園內談吐儀態，都展現軍官風範。

南亞校長連信仲說，學校教育與訓練緊密結合科技發展與國防實務趨勢，許多人才都投入ROTC行列，R22期的梁宸瑜，為就讀南亞ROTC，放棄美國國籍；R19期馬皓汶與R20期黃筱晴，都放棄國立大學機會來到南亞，馬同學更已存到第一桶金；R19期的伍志顯，父母皆為新住民，從小就學跆拳道保護自己，榮獲多次全國性比賽冠軍，目前個人理財已開始購屋置產。

桃園市副市長蘇俊賓也特別利用這次機會，表揚南亞ROTC專業大學協助市府承辦幼兒園、托嬰中心及親子館所扮演的重要角色，尤其是借助學校優良師資與教學經驗，落實結合學術理論與管理實務，更可提供桃園市民更完善的育兒資源與環境。