蔡英文總統將於29日啟程至中美洲友邦訪問，途中將「過境」加州與國眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。對此，前立委沈富雄24日就表示「這個過境外交，是美國要安慰我們的而已，是不值得的」，引發討論。

沈富雄24日在網路節目《少康戰情室》中表示，「我最近把烏克蘭跟台灣比，烏克蘭是多難的正常國家，台灣是幸福的不正常國家」，至於蔡英文為什麼要做這個過境旅行？沈富雄認為，「就是要補這個『不正常這一塊』，現在蔡英文要去訪問的就是兩罈酒，一罈是貝里斯，一罈叫瓜地馬拉」。

沈富雄也提及，「那除了這兩個以外還有兩罈酒，是飛機可以降落的，一個是巴拉圭，一個是海地」，沈富雄也說，「這四罈酒都是將來政黨輪替之後，其他的總統也要去的，也說不定到時候這四罈酒都沒了」，因此沈富雄最後也認為，「這個要從根本去檢討，這個過境外交，是美國要安慰我們的而已，是不值得的」。