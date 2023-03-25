統一超商（2912）深化ESG策略對應零售服務本業，持續推展綠色營運，25日國際關燈日展開全台最大規模的關燈行動，與公益合作夥伴荒野保護協會共同響應「Earth Hour地球一小時」，包含7-ELEVEN、康是美、悠旅生活(星巴克)、COLD STONE、Mister Donut、21Plus、Semeur聖娜、聖德科斯等共8大通路品牌共同參與，預計超過7000間門市將關閉戶外招牌燈一小時，約可省下1萬度電。

統一超商積極回應國際減碳趨勢展現永續「綠實力」，連續4年入選「道瓊永續世界指數」，且在環境報告評比項目連續3年獲得滿分，積極作法包含公開揭露生產至銷售過程如何致力減少食物浪費、訂定生物多樣性的承諾與目標和衝擊評估等，備受國際永續評比肯定。去年參與全球最大的環境資訊揭露與追蹤資料中心—CDP碳揭露計畫，於氣候變遷問卷評比成績榮獲「A-」領導等級殊榮，相較全球平均「C」級，成績優異，成為全台首家獲此殊榮的連鎖零售業者。

統一超商表示，全球每年有上百個地區和上萬座地標自發性響應「Earth Hour 地球一小時」，為讓更多人重視氣候環境議題，7-ELEVEN去年率超商通路之先，不僅於把愛找回來公益募款平台與荒野保護協會合作推動環境教育及棲地守護，更連續兩年國際關燈日號召超過6,000間門市大規模參與關燈一小時活動，發揮品牌深入在地的影響力。