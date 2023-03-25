震驚全台的台南學甲88槍案，隨著潛逃中國的槍手遣返回台後，24日將企圖出境的「幕後指使者」王文宗拘提到案後，以涉犯刑法藏匿人犯、恐嚇罪及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，且有相當理由認為有逃亡、滅證、勾串之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，消息一出，讓地方國民黨人士臉都綠了。

地方人士表示，王文宗雖然在地方上是以學甲慈濟宮董事長的身分在活動，但實際上是國民黨的「超大咖樁腳」，曾擔任過中國國民黨學甲區主任、馬英九後援會會長、朱立倫後援會會長、謝龍介學甲後援會等職位，可說是無役不與。

但自從學甲88槍案曝光以來，國民黨一直往台南貼上黑金、貪腐標籤，但現在結果卻是自己人涉案，反而要替王文宗賠上國民黨聲譽，黨內人士驚覺現在開始要剉咧等了。與王文宗有深厚交情的謝龍介大概也相當傻眼。

地方人士更進一步說，學甲近來多次躍上新聞版面，甚至有民意代表當成提款機，「假會勘真消費」，造成居民不堪其擾，這些污名化的源頭，國民黨難辭其咎。