「假名媛」Julia Garner茱莉亞加納以冷豔妝容搭配黑色Gucci Horsebit 1955系列肩背包（Gucci提供）

在2023秋冬米蘭時裝週Gucci大秀上，NewJeans Hanni首度以代言人之姿亮相成為鎂光燈焦點，連蕾哈娜男友A$AP Rocky都搶著與她拍照，甚至在現場喊話品牌希望和她一起拍廣告，不過從本週品牌釋出的最新形象廣告， Hanni卻先和另兩位代言人《創造安娜》茱莉亞加納（Julia Garner）以及《小美人魚》海莉貝莉（Halle Bailey）為經典「Horsebit 1955」拍攝形象廣告，在大片中可見Hanni大玩下衣失蹤十分可愛。

Gucci Horsebit 1955系列黑色迷你手提包，10萬800元。（Gucci提供）

Gucci Horsebit 1955系列GG小型肩背包，9萬6600元。（Gucci 提供）

在此次形象大片中三人分別演繹不同的風格，茱莉亞加納以她標誌性的冷豔系妝容搭配GG滿版Logo撞色外套，搭配黑色Gucci Horsebit 1955系列側背包，與外套的黑色皮革相互呼應；首度登上Gucci形象廣告的Hanni則以Oversize的西裝外套搭配黑短裙，搭配稚嫩的甜美妝容形似學生裝的模樣，讓不少粉直呼「好可愛！」而在該套造型中，她則選擇以紅色的Horsebit 1955系列紅色小型肩背包做搭配，而她在出發米蘭看秀時也選用同款包做為機場時尚穿搭配件，可見她對這只包的喜愛程度。

IU也經常配戴Gucci Horsebit 1955系列包款出席活動。（Gucci提供）

Gucci Horsebit 1955系列為品牌最經典的包款之一，包上的馬銜鍊元素先在1953年現身於樂福鞋上，隔兩年後則延伸至包款上，1955的名稱由此而來，包身優雅的翻蓋輪廓搭配馬銜鍊的設計，是許多藝人、名媛熱愛的包款之一，如同為代言人的IU私服也經常選用。