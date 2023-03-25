桃園市龜山區規畫設置大崗高中，但土地經費一度高達60億，前市府透過容積移轉陸續取得3公頃後仍推動牛步化，都發局長江南志說，只靠容積移轉恐遙遙無期，重新檢討後預計從5公頃縮小到3公頃，可降低財政負擔、加速用地取得，拚上半年展開都市計畫變更程序。

在地議員牛煦庭說，龜山大坪頂地區人口激增，欠缺1所市立高中，在地方爭取下，「林口特定區都市計畫」的「文高三」催生出大崗高中，但面積4.68公頃、總計43筆土地，若以市價完整取得用地，經費高達60億元，前市府以容積移轉方式陸續持有3.1公頃、約66％，但仍有約1.5公頃尚未取得。

牛煦庭說，目前取得的土地零散且多為公私共有，辦理共有物分割執行困難，加上近1年當地實價登錄每坪要50萬元，剩下1.5公頃要價22億，地方曾經期待前市長鄭文燦卻落空，現地仍荒蕪一片，被隔壁繁榮的林口笑很久，呼籲市長張善政應在任內整建完成大坪頂文教區市容景觀，可多管齊下，透過代金、都市計畫檢討等手段，加速進行。

議員李宗豪則擔憂，文高用地從5公頃減為3公頃，內政部審查委員會有不同意見，擔憂影響學生受教權跟活動空間，但也希望能排除萬難加速進行。

都發局說，「文高三」因用地取得困難，純靠容積移轉恐遙遙無期，檢討後研擬將文高三用地縮減為3公頃，並以公辦市地重畫方案加速用地取得，月底會和地政、教育局研商計畫草案，確定後就會啟動都市計畫變更程序。