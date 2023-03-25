【又嘉氣象報報】今晚-明雨勢最劇！周日晚間水氣逐漸減少

雨來了！今（25）日晚間各地出現突如其來的猛烈降雨，入夜後水氣變多，明（26）日各地雨勢更大，尤其中部以北、東半部、南部山區要特別當心，且北台灣局部地區低溫恐下探13度，這樣濕冷的天氣要到下周二（3/28）短暫緩解，下周三（3/29）再迎下一波降雨，要到下周五（3/31）才會比較穩定。

氣象局指出，今晚至明日受到華南雲系東移影響，各地都出現降雨，還可能伴隨著雷擊、強震風，明日天氣較不穩定，且降雨量可能還會更大，對流雲系移入時可能還會有突如其來的強降雨，尤其中部以北、東半部雨量豐沛，南部則是山區降雨明顯，平地僅有小飄雨。

氣象局預報員葉致均表示，下周一（3/27）降雨趨緩，下周二（3/28）水氣明顯減少，僅北部、東半部、中部山區有陣雨，預估下周三、下周四（3/29、3/30）北部、中部水氣降雨機會再增加，不過下周五（3/31）又會再度趨緩，剩下北部、東半部山區偶有陣雨。

未來一周降雨趨勢，氣象局預估，下周二（3/28）水氣略減，不過隔天降雨機會再度增加。（圖／氣象局提供）

氣溫方面，葉致均表示，受東北風影響，高溫略降，北台灣高溫約17至20度，中部、花蓮約23度，南部、台東可達29度；值得注意的是，明日入夜後偏涼，中部以北低溫15至17度，局部空曠地區恐下探13、14度，其他地區低溫普遍18至20度。預估下周一、下周二（3/27、3/28）東北季風減弱，各地也會逐漸升溫。