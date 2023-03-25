甫結束菲律賓南海問題雙邊磋商機制第七次會議的中國大陸外交部副部長孫衛東，25日抵汶萊斯里巴加灣，會見汶萊外交主管部長艾瑞萬。雙方同意攜手排除外部干擾，牢牢掌握自身發展和地區事務主導權。共同抵禦擾亂地區國家發展議程的風浪，為地區和平穩定注入更多確定性和正能量。

孫衛東表示，中國和汶萊是隔海相望、心靈相通的友好鄰邦，兩國都堅持和平共處五項原則，堅持走符合本國國情的發展道路，樹立了大小國家相互尊重、平等互利、合作共贏的典範。中方願同汶方以習近平主席同蘇丹陛下去年11月曼谷會晤戰略共識為指引，在現代化建設進程中交融互促，積極探討海上務實合作，推動中文戰略合作夥伴關係不斷取得新進展。當前地區國際形勢正發生深刻複雜演變，雙方要攜手維護區域合作正確方向，聚焦發展議題，排除外部干擾，把自身發展和地區事務的主導權牢牢掌握在自己手中。

艾瑞萬祝賀中國大陸兩會召開，表示汶中關係根植於歷史形成的深厚互信，得益於兩國高層給予的戰略指引。汶方願同中方落實好兩國元首共識，推動雙邊關係取得更大發展。也願同中方在區域和多邊事務中密切協調配合，共同抵禦擾亂地區國家發展議程的風浪，為地區和平穩定注入更多確定性和正能量。