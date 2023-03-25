美國密西西比州遭遇龍捲風襲擊，災情嚴重，已有多人喪生。

美國密西西比州這個周末不平靜，龍捲風週五（24日）接連來襲，許多房舍嚴重毀損，至少奪走23條人命，還有很多人可能仍然受困於屋瓦之下待援，警方也有人員失聯下落未明。有電視台氣象播報員因憂心災情慘重一度語結，脫口說出「希望主耶穌保佑」的祈禱詞。

英國廣播公司報導，美國密西西比州多處偏遠城鎮週五遭逢龍捲風襲擊，滿目瘡痍，樹倒扯斷電線，成千上萬民宅無電可用。除了密西西比州，鄰近南部各州也都嚴防災情發生。

🚨Per Amory, Mississippi fire scanner: “All of north Amory is gone”. Multiple gas leaks and major damage reported after tornado. Responders having hard time moving through streets due to debris.



Forecast Center says debris was being lofted at least 16,000 feet in the air.

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/cebsgts3WP — BIG DAVE (@2bz4thot) March 25, 2023

龍捲風挾高爾夫球大小的冰雹與暴雨肆虐密西西比州多個地帶。密州西部小鎮羅靈福克（Rolling Fork）民眾表示，龍捲風吹破許多住家的窗戶，當地災情特別嚴重。

鎮民布蘭迪（Brandy Showah）向美國有線電視新聞網（CNN）描述：「我從來沒見過這種景象……這是很美好的小鎮，現在全毀了。」

龍捲風23日襲擊密州西北角小鎮羅靈福克，幾乎徹底搗毀全鎮。（圖／美聯社）

另一名居民向美聯社表示，他與妻子、3歲女兒住在鎮上一名親戚家，龍捲風來襲之前，當地「靜得讓人頭皮發麻」，龍捲風吹垮另一家親戚的房子，屋牆倒塌，多人受困。

警消來回奔波救出受困民眾。不過，州府傑克遜市以北的夏基郡（Sharkey）傳出有部分警力下落不明的情況。

奧克拉荷馬大學氣象學院的艾默森（Sam Emmerson）說，這場龍捲風「威力極大」，能把磚瓦颳到離地3萬呎（9144公尺）的半空中。

密州地方電視台WTVA氣象預報員擔心，其中一個龍捲風以時速約105公里飛快逼近州境東北角的艾莫里鎮（Amory），風勢強勁且有致命威脅，龍捲風可能穿城而過。他一度情緒激動，甚至暫停播報氣象、低喊「天哪」，接著脫口而出「親愛的主耶穌，請祢幫助他們，阿門」，為艾莫里全鎮民眾祈福。

密州州長里維斯（Tate Reeves）在推特發文表示，搜救隊伍持續向災民提供醫療協助：「密西西比河三角洲有許多人需要大家為他們祈福，希望上帝保佑他們平安度過今夜。請各位密切注意氣象報導，今夜務必保持警覺。」