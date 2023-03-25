美國密西西比州這個周末不平靜，龍捲風週五（24日）接連來襲，許多房舍嚴重毀損，至少奪走23條人命，還有很多人可能仍然受困於屋瓦之下待援，警方也有人員失聯下落未明。有電視台氣象播報員因憂心災情慘重一度語結，脫口說出「希望主耶穌保佑」的祈禱詞。
英國廣播公司報導，美國密西西比州多處偏遠城鎮週五遭逢龍捲風襲擊，滿目瘡痍，樹倒扯斷電線，成千上萬民宅無電可用。除了密西西比州，鄰近南部各州也都嚴防災情發生。
龍捲風挾高爾夫球大小的冰雹與暴雨肆虐密西西比州多個地帶。密州西部小鎮羅靈福克（Rolling Fork）民眾表示，龍捲風吹破許多住家的窗戶，當地災情特別嚴重。
鎮民布蘭迪（Brandy Showah）向美國有線電視新聞網（CNN）描述：「我從來沒見過這種景象……這是很美好的小鎮，現在全毀了。」
另一名居民向美聯社表示，他與妻子、3歲女兒住在鎮上一名親戚家，龍捲風來襲之前，當地「靜得讓人頭皮發麻」，龍捲風吹垮另一家親戚的房子，屋牆倒塌，多人受困。
警消來回奔波救出受困民眾。不過，州府傑克遜市以北的夏基郡（Sharkey）傳出有部分警力下落不明的情況。
奧克拉荷馬大學氣象學院的艾默森（Sam Emmerson）說，這場龍捲風「威力極大」，能把磚瓦颳到離地3萬呎（9144公尺）的半空中。
密州地方電視台WTVA氣象預報員擔心，其中一個龍捲風以時速約105公里飛快逼近州境東北角的艾莫里鎮（Amory），風勢強勁且有致命威脅，龍捲風可能穿城而過。他一度情緒激動，甚至暫停播報氣象、低喊「天哪」，接著脫口而出「親愛的主耶穌，請祢幫助他們，阿門」，為艾莫里全鎮民眾祈福。
密州州長里維斯（Tate Reeves）在推特發文表示，搜救隊伍持續向災民提供醫療協助：「密西西比河三角洲有許多人需要大家為他們祈福，希望上帝保佑他們平安度過今夜。請各位密切注意氣象報導，今夜務必保持警覺。」
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