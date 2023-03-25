陳冠叡3歲開始學習傳統舞蹈，舞藝精湛。（陳建廷提供）

陳冠叡是舞蹈比賽的常勝軍。（陳建廷提供）

陳冠叡（右）小時候曾在綜藝大哥張菲的節目上表演。（陳建廷提供）

陳冠叡從小就喜歡舞蹈。（陳建廷提供）

22歲「台灣男孩」陳冠叡赴韓參加選秀節目《BOYS PLANET》，23日播出的二公舞台上表演BTS（防彈少年團）的〈Butterfly〉，化身蝴蝶的他，以絕美舞姿驚豔眾人，順位排名從26名躍升到22名，成功得到下一輪公演機會。爸爸陳建廷25日表示，全家人看到節目後都很興奮，「很高興他能繼續往前邁進，其實我們本來都很擔心，因為他一開始比較沒什麼知名度，相信大家從他的現場反應也有感覺到他很緊張，因為不確定的因素太多了」。

陳爸爸說，陳冠叡國三開始跟姊姊一起COVER K-POP舞蹈，偶像是BTS，之前也曾參加《原子少年》甄選，但礙於疫情延後拍攝，在等待的過程中，恰好接到韓國製作單位的詢問，幾經思考決定前往韓國參加比賽。

有反對陳冠叡前往韓國比賽嗎？陳爸爸坦言一開始很擔心，「媽媽覺得有點可惜，因為他從3歲就開始練習傳統舞蹈，如果往這方面發展一定會有不錯的成就，媽媽覺得雖然在韓國也是表演舞蹈，但就是會變成2種截然不同的種類。另一方面也是擔心他無法適應，畢竟這個圈子不是想出道就可以出道，競爭力很大，要有足夠的抗壓性才行」。陳爸爸說，後來與陳冠叡討論、了解他的想法後，就決定要全力支持他。

陳爸爸表示陳冠叡參加比賽後就接受節目組的集中住宿管理，大約一兩周才會接到他的電話報平安，「我們其實心情很複雜，很想接到他電話，卻也怕接到他電話，因為接到電話不是報平安就是被淘汰，而且他每次打回來都很緊湊，只有10分鐘而已。」陳爸爸說，陳冠叡在團隊裡跟大家都相處得很好，加上他年紀相較其他人大，所以都會主動照顧大家。

陳爸爸笑說過去對韓國音樂文化、選秀很陌生，這次因為兒子才去下載APP、學習投票，也上網看陳冠叡的拍攝影音並留言支持，「這次的票選全部都由投票決定，麻煩大家多下載APP投票給冠叡」。他也提到，聽說總決賽時會邀請參賽者的親友到現場參與直播，「拜託大家多幫幫忙，讓我跟我太太有機會去韓國」。

陳冠叡出身舞蹈世家，爸爸是國中老師退休，媽媽王蕾茜是舞蹈老師也創立新舞極藝術舞團，姊姊柔蓁過去也是《大學生了沒》班底，陳爸爸不好意思的說：「我跟他媽媽是因為跳舞結緣，在一個舞團認識的，而冠叡也是從小就對舞蹈很有興趣」。陳冠叡國小二年級初次參加全國舞比賽，報名古典、民俗和現代舞3項，獲得民俗舞特優第1名、古典舞優第1名和現代舞優等3項佳績。之後每次參賽，都是抱回獎座的常勝軍。