紀錄片《鮑里斯貝克 vs 全世界》由以《安隆風暴》獲得奧斯卡最佳導演的艾力士吉伯尼（Alex Gibney）執導，以《九月的某一天》獲得奧斯卡電影最佳製作人的約翰巴斯克製作，一窺網壇巨星鮑里斯貝克（Boris Becker）球場上下都讓人驚艷的傳奇人生，近日釋出正式預告。

《鮑里斯貝克 vs 全世界》講述這位被譽為「德國金童」的力量型網球選手鮑里斯貝克，年僅17歲奪得溫布頓冠軍的青少年，在近15年的職涯中總共獲得49次ATP單打冠軍和15 個ATP雙打冠軍，包含一面奧運雙打金牌獎牌，卻也同時能因私生活而佔據不少新聞版面，不禁令人想一窺究竟的故事。

紀錄片團隊在2022年4月底前，貝克因隱瞞財產而被英國法院判刑2年半前曾密切合作超過3年的時間，這位昔日球王預計用他的獎盃來償還債務，卻發現獎盃早已遺失，他的委託人甚至向BBC等媒體尋求協助，盼能尋回失蹤的獎盃。

團隊同時也訪談了另一位德國網球明星「網壇壞孩子」約翰馬克安諾（John McEnroe）、當今網球巨星諾瓦克喬科維奇（Novak Djokovic）、「瑞典冰人」比約恩伯格（Bjorn Borg）和其他傳奇球星。

《鮑里斯貝克 vs 全世界》將在4月7日於Apple TV＋上線。