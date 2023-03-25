林志傑今天拿下14分。(富邦勇士提供)

球迷期待已久的「豪神」林書豪對決「野獸」林志傑戲碼，25日終於在高雄鳳山體育館上演，儘管林書豪貢獻22分、9籃板及7助攻，表現優於林志傑14分、3籃板及3助攻，台北富邦勇士仍以101比95險勝地主高雄17直播鋼鐵人，拿下本季第18勝(11敗)，排名仍處第2，鋼鐵人則以7勝21敗繼續墊底。

林志傑一開賽就接連投進兩顆三分球，反觀林書豪幾乎都用切入急停取分，兩人首節都拿6分，不過勇士首節手感低迷，單節投25中5，命中率僅2成，其中兩分球投11中1，命中率連1成不到更離譜，自然打完首節處於14比20落後。

來到次節，鋼鐵人雖一度靠著悟空火力，擴大領先到7分，可是勇士突然找回三分手感，包含辛特力、塞瑟夫、周桂羽等人都投進三分球，反而取得超前，上半場結束，勇士47比46領先，林書豪半場12分、6籃板及5助攻，林志傑8分。

第三節雙方互有領先的僵局，意外遭到簡廷兆、洪楷傑兩名勇士年輕替補打破，兩人攜手打出12比4，幫助勇士68比61領先，幸好隨後鋼鐵人也靠林書豪穩住陣腳，打完前3節，勇士74比70領先，林書豪已拿18分、6助攻與6籃板。

勇士末節一開始就打出18比6，轉眼擴大領先到16分，其中簡廷兆投進兩顆三分球最為關鍵，悟空趕緊投進連進兩顆三分球止血，也在林書豪退場休息之際，打出12比0猛攻，轉眼追成91比94，幸好林志節最後2分鐘投進中距離。

可是呂政儒最後1分49秒神奇完成「四分打」，雙方只差1分，林志傑最後1分23秒兩罰俱中，接著兩邊進攻都沒得手，整場手感低迷的塞瑟夫，竟在最後4秒投進決定勝負的三分球，已無暫停的鋼鐵人，只能讓呂政儒匆忙出手沒進落幕。