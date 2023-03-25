Roger Vivier把巴黎大秀上的景象搬來台北重現於Bellavita專賣店上。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier把巴黎大秀上的景象搬來台北重現於Bellavita專賣店上。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier巴黎大秀上以「Flower Invasion」為主題，打造La Maison Vivier的花園，品牌也把秀場上的主題重現於品牌Bellavita專賣店上，並於即日起至4月6日打造裝置花牆，讓大家逛街也能順道打卡拍照，另外在店內也帶來有蝴蝶結的Virgule系列、全新的Espadrill草編系列，以及從1970年代的迪斯可風格為靈感啟發的Viv Choc Bag包款等亮點單品。

Roger Vivier Viv’ choc 黃色鑽扣刺繡晚宴包，18萬2000。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Viv’ choc 黃色鑽扣刺繡晚宴包，18萬2000。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Viv’choc 撞色亮片方扣迷你晚宴包，13萬3000元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Viv’choc 撞色亮片方扣迷你晚宴包，13萬3000元。（Roger Vivier提供）

一進專賣店即可看到一只運用316顆水鑽打造的方釦Viv Choc Bag、飾有亮眼水晶打造的Viv Choc Bag等，包身則選用亮眼的檸檬黃色，十分搶眼；而品牌經典的「逗號鞋」Virgule系列，本季運用PVC、網紗拼接材質打造通透性，呈現春夏的清爽氛圍，其中本季也融入立體的蝴蝶結裝飾，以此呼應40年代Roger Vivier先生於紐約嘗試製帽時的招牌設計。

Roger Vivier Strass Buckle 棉麻鑽飾草編涼鞋，4萬2600元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Strass Buckle 棉麻鑽飾草編涼鞋，4萬2600元。（Roger Vivier提供）

同樣很有夏日度假風情的草編系列也同樣被運用本季單品當中，此次Espadrille草編系列並帶來瑪莉珍鞋、厚底涼鞋，並延伸至Basket迷你包、Mini Broche Vivier樂福鞋、Broche Vivier 帽款等單品上且不忘融入奢華的水鑽方釦，維持品牌一貫的奢華。

Roger Vivier Flower Jewel 森林綠鱷魚皮鑽飾手提包，61萬元。（Roger Vivier 提供）
Roger Vivier Flower Jewel 森林綠鱷魚皮鑽飾手提包，61萬元。（Roger Vivier 提供）

Roger Vivier Slidy Viv Strass 黑色皮革鑽飾涼鞋，5萬3000元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Slidy Viv Strass 黑色皮革鑽飾涼鞋，5萬3000元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Love Metal 天堂藍漆亮皮飾扣穆勒鞋，3萬2800元。（Roger Vivier提供）
Roger Vivier Love Metal 天堂藍漆亮皮飾扣穆勒鞋，3萬2800元。（Roger Vivier提供）

晚宴包的部分本季最吸睛的是以Flower Strass Jewel手提包，包款延伸字經典Viv Cabas包，手把上運用珠寶珠寶開發技術結合鏈條與水晶，招牌飾釦則以各種尺寸的水晶打造不對稱花朵細節，盡顯獨特現代洛可可風格，且除皮革外還有天鵝絨、鱷魚皮等包身可選擇。

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#Roger Vivier #專賣店 #花牆