Roger Vivier把巴黎大秀上的景象搬來台北重現於Bellavita專賣店上。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier巴黎大秀上以「Flower Invasion」為主題，打造La Maison Vivier的花園，品牌也把秀場上的主題重現於品牌Bellavita專賣店上，並於即日起至4月6日打造裝置花牆，讓大家逛街也能順道打卡拍照，另外在店內也帶來有蝴蝶結的Virgule系列、全新的Espadrill草編系列，以及從1970年代的迪斯可風格為靈感啟發的Viv Choc Bag包款等亮點單品。

Roger Vivier Viv’ choc 黃色鑽扣刺繡晚宴包，18萬2000。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Viv’choc 撞色亮片方扣迷你晚宴包，13萬3000元。（Roger Vivier提供）

一進專賣店即可看到一只運用316顆水鑽打造的方釦Viv Choc Bag、飾有亮眼水晶打造的Viv Choc Bag等，包身則選用亮眼的檸檬黃色，十分搶眼；而品牌經典的「逗號鞋」Virgule系列，本季運用PVC、網紗拼接材質打造通透性，呈現春夏的清爽氛圍，其中本季也融入立體的蝴蝶結裝飾，以此呼應40年代Roger Vivier先生於紐約嘗試製帽時的招牌設計。

Roger Vivier Strass Buckle 棉麻鑽飾草編涼鞋，4萬2600元。（Roger Vivier提供）

同樣很有夏日度假風情的草編系列也同樣被運用本季單品當中，此次Espadrille草編系列並帶來瑪莉珍鞋、厚底涼鞋，並延伸至Basket迷你包、Mini Broche Vivier樂福鞋、Broche Vivier 帽款等單品上且不忘融入奢華的水鑽方釦，維持品牌一貫的奢華。

Roger Vivier Flower Jewel 森林綠鱷魚皮鑽飾手提包，61萬元。（Roger Vivier 提供）

Roger Vivier Slidy Viv Strass 黑色皮革鑽飾涼鞋，5萬3000元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Love Metal 天堂藍漆亮皮飾扣穆勒鞋，3萬2800元。（Roger Vivier提供）

晚宴包的部分本季最吸睛的是以Flower Strass Jewel手提包，包款延伸字經典Viv Cabas包，手把上運用珠寶珠寶開發技術結合鏈條與水晶，招牌飾釦則以各種尺寸的水晶打造不對稱花朵細節，盡顯獨特現代洛可可風格，且除皮革外還有天鵝絨、鱷魚皮等包身可選擇。