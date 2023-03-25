屏東食品公司驚傳火警 縣議員籲：目前停電中注意行車安全。

今(25)日晚間屏東縣萬丹鄉1間食品公司傳出火警，濃黑煙直竄夜空，警消獲報後出動16台各式消防車、30名消防義消前往灌救，消防人員到場即刻佈水線灌救，火勢仍在延燒中；屏東縣議員許展維也在臉書貼文表示「萬丹區域目前停電中，請大家行車注意安全」，也請民眾經過88快速道路橋下注意安全，並且聽從現場警察人員指揮交通。

位在屏東萬丹鄉的富統食品股份有限公司25日晚間近8點時驚傳火警，目前大火仍在燒，警消正在現場積極滅火中，所幸未傳出有人員傷亡，縣議員許展維聞訊後趕赴現場查看，他說，現在萬丹區域停電中，請大家行車時要注意安全。

屏東消防局指出，25日晚間7點51分獲報，萬丹鄉泉順街439巷發生火災，立即派出內埔分隊、屏二分隊、新園分隊、潮州分隊、特搜大隊、竹田分隊、第二大隊、萬丹分隊、龍泉分隊等到場滅火，目前仍在搶救中，初步了解火災現場無人受困，起火原因尚待釐清。

縣議員許展維聞訊後，也趕赴現場查看，隨後他的臉書發文指出，「萬丹富統食品火災，消防人員、救護人員目前搶救中，萬丹部分區域近火災現場目前停電中，請大家行車一定要注意安全！請大家經過88橋下注意安全，聽從現場警察人員指揮交通」。

據台電官網顯示，萬丹地區25日早上9時至下午3時許，萬丹地區要進行「桿線遷移工程」。