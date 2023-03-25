巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）原定25日啟程、26日抵達中國大陸進行國是訪問，但日前就醫檢查時，被診斷出患有輕度肺炎後，出發日期將延後一天。此行旨在鞏固雙邊關係，擴大在中國大陸銷售的巴西產品範圍。對此，前立委郭正亮24日就表示，「魯拉這次訪中國大陸，不排除可能可以先跟中國大陸談經貿協議，一但成了，台灣就麻煩了」，引發討論。

郭正亮24日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中表示，現在《南方共同市場》是由巴西、阿根廷、烏拉圭、委內瑞拉和巴拉圭五個南美洲國家組成的，「雖然有一個南方共同市場，但沒辦法齊心」，郭正亮坦言，而魯拉現在當選，加上拜登在民主黨中間偏左，整個氛圍在改變，委內瑞拉目前跟美國的關係也沒像以前那麼壞，所以魯拉這次訪中國大陸，不排除可能可以先跟中國大陸談經貿協議，而中國大陸很想簽這個，「一但成了，台灣就麻煩了」。

郭正亮認為，因為《南方共同市場》裡面有一個巴拉圭，因為他們4月30日要投票，巴拉圭是這五個國家裡面最窮的，主要的出口就是大豆跟牛肉，只能中國大陸來幫，郭正亮最後更說，「如果4月30日巴拉圭中的中間偏左的聯盟獲勝，那將會跟中國大陸建交，如果因為魯拉去中國大陸有進展，搞不好會有利於巴拉圭那個中間偏左的當選總統」。