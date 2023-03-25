台南學甲88槍擊案被指因光電利益而起，坊間盛傳，近年光電利益過於龐大及誘人，因涉及槍擊案遭羈押禁的學甲慈濟宮董事長王文宗也有「參一咖」，不過對於此傳言，據悉，專案小組幹員並未查到王文宗從事光電事業的明確事證，犯案動機為何仍待釐清。

現年59歲的王文宗過去曾任學甲鎮民代會主席、國民黨學甲區黨部主委、台南市兩岸一家促進會理事長、台南市虱目魚養殖協會理事長，不僅政商關係良好，兩岸人脈也豐富，2015年擔任台南市虱目魚養殖協會理事長時，更致力推動兩岸虱目魚契作。

地方人士指出，王文宗政治立場傾向明顯，多次幫國民黨參選人助選，2015年曾為幫代表國民黨參選總統的朱立倫衝高票數，號召漁民小額捐款；去年前國民黨台南市議員謝龍介參選台南市長時，也曾在地方造勢場合看到王文宗的身影。

學甲88槍擊案去年發生時，正逢九合一選舉期間，引發社會矚目，經相關共犯陸續追查到案，潛逃大陸的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志也於今年2月被押解返台歸案；洪政軍落網後則向警方供稱，是不滿民進黨前中執委郭再欽獨攬光電工程，才開槍報復；前台南市議員謝財旺又與郭「走很近」，同樣開槍警告。

地方謠傳，王文宗、洪政軍與郭再欽、謝財旺彼此是舊識，過去關係密切，而王文宗除了原有的水產批發生意，近年也在光電產業「參一咖」，但專案小組未查到他從事光電事業的明確事證，犯案動機是否與光電有關，或有其他利益糾葛牽扯其中，待檢警進一步釐清。