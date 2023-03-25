全國技能競賽北區賽「機器人系統整合」職類競賽實況。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

全國技能競賽北區賽「國服」職類競賽實況。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

全國技能競賽北區賽「展示設計」職類競賽實況。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

第53屆全國技能競賽分區賽青年組今日圓滿落幕並公布英雄榜，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署展現雄厚培訓實力，在各職類大放異彩，勇奪26金、26銀、27銅，創下近3年最佳紀錄，其中在機器人、機電整合、展示設計及飛機修護4項職類中，不僅包辦前3名並蟬聯3連霸，在飛機修護和國服也是包辦前3名，二度蟬聯佳績，而去年新設「展示設計」職類競賽，分署也拿下金牌並在今年一舉包辦前3名。

代表桃竹苗分署在今年「車床」職類競賽中，首次斬獲金牌的培訓選手曾誠，目前就讀木柵高工機械科二年級，去年曾參加第52屆全國技能競賽，但由於初次參賽太過緊張，未能發揮實力，鎩羽而歸。這次他捲土重來，從落榜到摘金，以黑馬之姿勇奪北區賽金牌，分區賽就能有這樣的成績，讓他開心不已。

曾誠不僅在車床專業領域表現優異，他也是運動健將，多次參加毽球比賽及TGB籃球聯盟比賽，活躍於運動場上。平日愛好運動培養出的韌性和忍耐力，對於他在培訓期間的毅力和體力也幫助不小。在得知分區賽獲獎後他高興表示，很感謝分署老師曾怡駿及木柵高工老師何奕漢的指導，也很開心努力終於換來階段性勝利，未來他也會繼續練習，希望在7月全國賽拿下好成績。

桃竹苗分署表示，車床職類的競賽方式需依指定試題，以手打程式的方式將加工程式輸入至CNC車床控制器內，再依圖面指定形狀與尺寸範圍，按圖施工，選手需在規定時間內完成作品，完成度越高，尺寸精度越高，得分就越高。

負責培訓的曾怡駿說，為加強選手實作能力，競賽前2週選手就會進駐分署密集培訓，每天從早上8時前就先到訓練場報到，一路練習到傍晚5時，練習範圍廣泛，也讓他們熟悉競賽環境，每天練習結束後也會要求選手針對加工的作品進行尺寸量測及檢討，讓選手找到自身問題點並設法改進。

桃竹苗分署長林淑媛提到，感謝各協辦學校的戮力同心，才能讓第53屆全國技能競賽北區分區賽青少年組及青年組圓滿落幕，競賽成績已公告於勞動部勞動力發展署技能檢定中心及桃竹苗分署官網，選手可自行上網查詢。

林淑媛指出，這次競賽中桃竹苗分署的培訓團隊展現優異培訓實力，派出321名培訓選手參加青年組及青少年組競賽，共拿下28金、29銀和29銅，共計86面獎牌，創下近3年來最好成績，也讓培訓團隊振奮不已，她鼓勵選手要更努力練習，爭取在7月的全國技能競賽決賽中獲得好成績，再通過選拔賽被選拔為國手，參加2025年的亞洲技能賽，站上國際舞台為自己與國家爭取榮耀。