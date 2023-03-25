藝人陳仙梅2021年復出拍攝八點檔，育有2子的她，經常透過社群分享家庭生活，沒想到近日小兒子Mason連兩天陷入昏睡、無法進食，就連吃了藥都會吐出來，趕緊帶去大醫院檢查，好在吊完點滴後，狀況已漸漸好轉。

陳仙梅24日對小兒子Mason生病一事抒發情緒，坦言孩子生病是父母最難受的時候，連拍戲時都會忍不住擔心：「醫師說是腸胃型感冒，怎麼會這麼嚴重」，陳仙梅透露Mason班上有諾羅案例，有被傳染的可能性，讓她心疼直喊：「身體健康平安是每個人最平凡也最重要的願望，小猴子，我答應讓你跳沙發，趕快好起來啊。」

而陳仙梅也透露帶Mason去大醫院檢查，不過仍不確定是諾羅或腸胃型感冒，僅告知要再觀察，萬幸的是，沒得到其他嚴重的病症，25日下午陳仙梅透露Mason吊完點滴後，雖然還是虛弱無力，但已能自己下地板走動，整體狀況好轉許多。而見到小孩生病，她也提醒粉絲們，這陣子諾羅和腸胃型病毒非常盛行，無論大人或小孩都要提高警覺，並祝大家平安、健康。

不久前陳仙梅提過大兒子Ryder也肚子不舒服，被小兒科告知類似腸胃炎，12日帶他到戶外，走著走著就病懨懨地攤在她的懷裡，只好到路邊的公園椅子休息，看著躺在腿上的Ryder，眼淚止不住地流下來，直呼：「母親的心竟可以這麼難受的緊緊揪著」，想不到隔天早上，老公帶他至大醫院檢查，真相竟是滿肚子大便，讓她傻眼喊：「我的眼淚是要錢的，你還我錢啦臭小孩。」