獨居山中8年真不容易！大陸廣東省東莞市有名妙齡女疑因8年前感情受挫，因此離家到山區流浪8年，志工前往山中找人時，落魄骯髒的女子還見到志工人員靠近，展現出強烈抵抗意志，並且持棍棒毆打志工，接觸女子的志工表示，女子家人也找了女兒8年，後來女子經勸說後總算回家了，而來接女子的媽媽看到女兒的樣子後，也非常的傷心。

綜合陸媒報導，日前廣東省東莞市有名妙齡女子和家人失聯8年，在志工的幫忙協助下，終於將妙齡女和助在四川的家人團聚；據悉，妙齡女8年前疑似感情受挫，因此獨自流浪在山中，而志工得知後，到山中尋找該女子時，由於，該女子疑自我保護意識很強，志工隨遭到強烈抵抗，並遭女子持棍棒毆打。

接觸流浪女子的志工也提到，當時找到女子時，身上很髒很落魄，每次要接近時，就被抗拒，後來只好聯繫女子家人，家人也提到女兒失蹤8年，家裡人一直在找她；志工表示，流浪女子回家前，經過勸說之後，情緒也變得穩定，也了解可能是因為感情受挫，女子的媽媽來接人時，看到女兒變這樣也很傷心。

消息在網路上曝光後，網友也紛紛留言表示「穿得乾乾淨淨、整整齊齊，怎麼看都不像流浪8年的人啊」、「能在荒郊野嶺流浪8年，那荒野求生肯定很強」、「為什麼要強迫人家回家呢？你根本不知道她為什麼8年都不願意回家」、「可能家裡不是溫暖的避風港，女孩才會願意流浪也不回家」、「如果真獨居山中，那可真不容易」。