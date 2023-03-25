黃秋生自虧現在脾氣改了不少。（陳俊吉攝）

港星黃秋生去年憑藉電影《白日青春》奪下金馬影帝，該片導演劉國瑞也奪得最佳新導演，2人日前共同受訪時，被問到近年常與新導演合作，黃秋生不改直率本性喊「因為沒戲拍」，但不忘讚賞劉國瑞是個能溝通的導演，合作起來很舒服，劉國瑞也補充，自己身為新導演有時會想得不夠周全，「秋生哥就會提醒我，讓我受益良多，很放心將角色交給他」。

黃秋生也大方分享經驗，稱自己最不喜歡拍2個版本的導演，「因為最後一定是用導演的版本，就不要再浪費時間了」，也直言「電影演員是要把導演的想法拍出來，可是有時候導演根本不知道自己在幹嘛，這個時候就會很生氣，我以前會罵人現在不會了。」劉國瑞不忘補充「秋生哥真的對我很好」，也再度稱讚對方開拍之後就會完全變了個人，「上一秒還在哭，下一秒就變成另一個樣子」。黃秋生也搞笑重現當時場景，一下戲就大喊「我的麵好了嗎」，笑翻眾人。

片中送童星林諾上船的那幕，是黃秋生拍攝過程中最討厭的一場戲，除了因為天氣很冷，加上船相當難控制外，他還爆料：「對面又很吵，好像是杜琪峯家旁邊在開派對，吵到不能收音，我還跑過去看，拍了一整個晚上。」不過事後黃秋生與導演杜琪峯見面聊到該事，杜琪峯說不是他家，疑似是附近的外國人在開趴。《白日青春》將於下周五（31日）在台上映。