美國海軍艦隊司令部司令柯德爾（Daryl Caudle）上將，對於軍工企業在製造飛彈上，無法如期交付所需兵器表示不滿，痛斥不會原諒他們，尤其在美國正向烏克蘭派遣武器，且美國正在為中國大陸可能入侵台灣做準備的情況下，卻連海軍艦艇上的防空飛彈都造不出來，然而軍企高管和副國防部部長只能搖搖頭，小至滾珠軸承、大至固態火箭發動機通通短缺，巧婦難為無米之炊。

據《紐約時報》（NYT）24日報導，在面對國家安全和對抗強大的競爭對手和潛在的敵人時，美國軍企必須迅速交付。然而，由於產業整合、生產線枯竭和供應鏈問題，美國缺乏生產國家和其盟友需要的武器的能力，包括飛彈、防空系統和反炮火雷達等複雜武器的儲備。

「看著我！我不會原諒你們無法提供我們所需的武器！我們談論的是作戰、國家安全和與一個潛在的競爭對手，這是我們從未見過的。我們不能在交付這些武器方面磨磨蹭蹭。」

國防部、白宮、國會和軍企都在採取行動來解決這些問題，包括增加採購預算、提供軍企多年合約，投資擴大產線和解決供應瓶頸等。美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）表示：「即使擴大軍工產業基礎，目前也已經到了採購極限。」

即便做出了這些變革，也還需要時間才能夠生效，軍方許多關鍵武器的庫存逐漸減少。自俄羅斯入侵烏克蘭後的前十個月，美國已向烏克蘭提供大量刺針防空飛彈（Stinger）和標槍（Javelin）反坦克飛彈，其中送出去的刺針飛彈數量已達到美國現有庫存整整13年份的量。

“We’re talking about war-fighting, national security, and going against a competitor here and a potential adversary that is like nothing we’ve ever seen,” Adm. Daryl Caudle said. “And we can’t dilly dally around with these deliveries.” https://t.co/q9ytSiH1QI — Susan Vermazen 🇺🇸#StandWithUkraine (@SusanVermazen) March 24, 2023

若以去年的產量來計算，就算要回填已經發送的標槍反坦克飛彈也需要5年的時間，根據華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）進行的一系列兵推，如果與中國大陸爆發大規模戰爭，美國在約一週之內，就會用盡所謂的長程反艦飛彈，這是任何情況下與中國大陸對抗中關鍵武器。

國防工業的不足也鮮明地體現在固態火箭發動機短缺的問題上，這種發動機被用於驅動各種精密飛彈系統，如雷神製造的「標準6型」（SM-6）艦射型防空飛彈，柯德爾就對標準6型飛彈短缺感到憤怒，因為它們被用於保護美國海軍艦艇免受敵機、無人機和巡弋飛彈的攻擊。

時至今日，全美國只有2家承包商能夠建造空軍、海軍、陸軍和海軍陸戰隊所大量使用的火箭發動機，而這個數字與1995年的6家相比，大幅減少。而其中一家仍存活的供應商洛克達因航太（Aerojet Rocketdyne）最近發生火災，造成生產線中斷，進一步延遲了SM-6和其他精密飛彈系統的交付時間，即使五角大廈的數千枚新飛彈訂單一直灌進來。

雷神公司執行長海斯（Gregory Hayes）上個月告訴華爾街分析師：「火箭發動機一直是我生命中的一個災難，它們持續成為一個問題。」他表示，發動機的短缺將影響公司按時交付新飛彈的能力，這是一個不太可能在「在2024年中前」解決的問題。

洛克達因航太正在為較舊的系統，如標槍反坦克飛彈和刺針防空飛彈建造發動機，已經有超過10000枚運往烏克蘭。此外，它還在建造用於推動所謂的高超音速飛彈的新火箭，以及新一代美國核子武器的火箭，甚至用於新NASA太空船的火箭，該太空船即將前往月球。由此導致公司數十億美元的訂單積累。

柯德爾在1月份對承包商和海軍人員說：「我希望艦艇上的彈倉裝滿。」他指的是船上存放飛彈的儲存區。其他導致軍備生產緩慢的短缺包括簡單的物品，例如軸承，這是某些導彈導引系統的關鍵組件，以及鋼鑄件，用於製造引擎。

根據前國防部官員、現任戰略與國際研究中心的瓊斯（Seth G. Jones）表示，現在只有一家公司威廉國際（Williams International）在為大多數巡弋飛彈建造渦輪發動機，這些飛彈對於與中國大陸進行長程作戰至關重要。