總統蔡英文訂29日啟程出訪中美洲，過境美國紐約與洛杉磯。淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、中國國民黨國際部主任黃介正表示，蔡英文除了與麥卡錫見面外，其他馬英九過去都有過，蔡英文講話內容反而是關鍵。

根據《中評網》報導，台灣國際戰略學會今（25）日舉行「當前台海安全」論壇之「蔡英文美國行與台海安全」沙龍，由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，主講人為黃介正、淡江大學外交與國際關係系助理教授廖雨詩。

總統蔡英文3月29日出訪，3月30日過境美國紐約，4月1日抵達瓜地馬拉，4月3日抵達貝里斯，4月5日過境美國洛杉磯，4月7日返抵台灣。3月30日蔡英文過境紐約時，將領取美國哈德遜研究所頒發的全球領袖獎，4月5日過境洛杉磯則會在雷根圖書館發表演說。

黃介正認為，就蔡英文的行程規格來說，應該不會有什麼核彈效果，因為馬英九去過母校哈佛大學演講，也去過雷根圖書館。觀察點是蔡英文在美國哈德遜研究所領獎以及訪問雷根圖書館的致詞與講話內容反而是關鍵。

黃介正也提到，這次蔡英文出訪，並可能與美國眾院議長麥卡錫會面，當然有拆掉麥卡錫訪台的這條引線，而究竟是台灣告訴麥卡錫說現在不方便，還是美國白宮的努力比較多？這可能以後要看回憶錄才知道了。