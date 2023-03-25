觀察者網報導，巴西總統魯拉將啟程於26日至31日國是訪問中國，外電25日報導，早在魯拉抵達北京前，這星期已有數百名巴西農業企業代表「湧入北京」，尋求增加對中國出口合作，吸引更多投資項目。

報導稱，巴西農業和畜牧業部部長卡洛斯·法瓦洛（Carlos Favaro）早於22日偕「規模異常龐大」的商業代表團一起抵京，旨在為兩國間可能達成的多項協議鋪路。雖然沒有透露雙邊貿易合作的明確目標，但法瓦洛24日受訪時稱，他的任務是重建中巴兩國友好關係。

報導指出，巴西十分看重同中方在貿易和農業領域的對話，牛肉、豬肉產品的出口將是重要議題。同時，巴西大豆、棉花等業者也看到對華深化合作前景。此外，巴西還希望中國企業在港口、航運、鐵路和其他基礎設施方面進行新的投資，從而使得本國大量產品更好地流向國際市場。

報導表示，魯拉此次訪中將進一步為巴西產品打開全球最大市場中國的大門，同時也會幫助他贏得去年大選中更傾向支持其對手波索納洛的農業代表青睞。由於美國和中巴兩國，既是主要貿易夥伴，也是競爭對手，因此魯拉此訪也可能會引起美方的關注。

巴西媒體此前報導，此次魯拉率領的訪中代表團多達240名商業人士，涵蓋各領域代表，眾多國會議員、州長和部長。

據表示，巴西是中國農產品的主要供應國，占中國大豆進口的60％，牛肉進口的40％。如今，巴西希望進一步同中國深化合作，同時與中方共同制定合作戰略，防止農業擴張損害環境。

據報導，魯拉行程緊湊，但至少在貿易和農業相關對話中，巴西牛肉產業將居於中心地位。同時，巴西對中國出口更多豬肉產品，也在討論之中。

報導引述巴西動物蛋白協會（ABPA）負責人、此次訪中代表團成員里卡多·桑定（Ricardo Santin）的話說，增加對中出口，每年會為巴西豬肉業帶來1億美元收入增長。「雖然中國是巴西肉製品相當重要的市場，但仍有增長空間，因巴西在中國市場占比不是很大。」巴西農業和畜牧業部部長法瓦洛說。

自中國去年開始從巴西進口豆粕後，一些當地大豆壓榨商也看到深化合作前景。巴西棉花生產者協會負責人申克爾（Alexandre Schenkel）也表示，巴中兩國加強合作，可能會讓美國農民失去一個關鍵市場，也可能推動巴西更接近取代美國成為全球最大棉花出口國的目標。

報導稱，巴西還希望中國企業在港口、航運、鐵路和其他基礎設施有新的投資，從而使得大量產品可更好地從巴西流向廣闊國際市場。法瓦洛說：「考慮到中國在全球大規模投資基礎設施的實力，他們的投資將使巴西更具競爭力，這對雙方都有利，也會為中國提供機會。」

報導稱，成功訪中將為魯拉帶來提振國內聲勢作用。此前巴西大選，農業領域勢力傾向於支援右翼的巴西前總統波索納洛，與魯拉分歧，而農業在巴西有著相當重要地位，占巴西出口的近一半，也占整體經濟的1／4。美國和中巴兩國，既是主要貿易夥伴，也是競爭對手，因此魯拉此次訪中，勢必引起美國注意。