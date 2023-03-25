小孩子的健康教育，是讓父母最頭痛的項目之一。近日大陸有位11歲的少年，側躺在沙發打遊戲，沒想到竟然被一名熱褲女同學從後面熊抱，2人黏緊緊，爸爸看到監視器畫面後崩潰，詢問「我該怎麼教育？」

綜合陸媒報導，這起事件發生在2018年，家長在家中客廳安裝監視器，父親查看畫面時，意外看到側躺在沙發上的兒子，竟然被一名身穿黑衣和熱褲的女同學熊抱，兩個人就這樣全身貼緊緊，看似相當享受。

父親在微博貼出照片，表示這名女生是兒子同班同學，看到這一幕讓他非常震驚，又因為怕傷到小孩心靈，遲遲不知如何開口，因此求救自己到底該如何教育。

大陸網友紛紛留言：「其實感覺就是單純朋友打遊戲，小四也不可能想太多吧」、「正面應對啊，健康教育要從小教起」、「小四就放閃，讓我單身狗怎麼辦」、「兒子注定是人生贏家」，也有人認為父親行為非常不恰當：「這種事情不好好跟兒子談，還放到網上讓人看，是在想什麼呢」、「為什麼要用監視器監視自己孩子」。

心理諮詢師也表示，家長不知出於什麼目的在家中安裝監視器，但這種侵犯隱私的行為只會增加孩子不信任，如果是要監督孩子念書，還是建議主動交流為佳。