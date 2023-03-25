桃園市私立興國幼兒園72位中班小朋友到中壢警分局青埔派出所參訪。（警方提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市私立興國幼兒園於3月22日、23日上午9時至10時30分，帶領共72位中班小朋友來到中壢警分局青埔派出所參訪，盼藉警察講解，讓小朋友們認識毒品的危害，並學習如何拒絕毒品引誘，培養正確價值觀念，知道什麼才是正確行為舉止，讓犯罪預防向下扎根。

中壢警分局表示，青埔派出所知道孩子們要來，早就將警察常用防彈衣、指揮棒、盾牌等裝備陳列出來，讓小朋友一進入派出所就相當興奮，迫不及待想要摸摸這些裝備，員警曾翊鳴先介紹警用裝備，滿足小朋友的好奇心，還帶來擬真毒品的展示與講解，孩子們反應非常熱烈，還提問為何要將毒品假裝成咖啡包的樣子，藉此方式讓孩子們知道，來路不明的糖果、飲料都不要喝，因為裡面很可能就摻有毒品成分。

警方提到，小朋友們都很認真聽講，最後的有獎徵答，都踴躍舉手搶答，老師們也在一旁協助拍攝，為孩子留下美好回憶。

青埔派出所長楊文豐表示，希望藉由這次參訪派出所的機會，加強犯罪預防觀念，並拉進警民距離，透過實際參訪將犯罪防治、法治教育的觀念向下扎根，讓小小主人公知道如何保護自己，對毒品說不。

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