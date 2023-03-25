25日在板橋體育館進行的超級籃球聯賽，上半場台啤遇上亂流，出現13次失誤，而台銀靠著洋將瑪哈尼砍下13分暫時取得領先。下半場雙方進攻仍舊低迷，不斷互換領先，第三節台啤由倪克斯獨挑大樑，一顆壓哨球讓球隊取得4分領先。

進入決勝節，台啤積極搶分，在王皓吉缺陣的情況下，「奇兵」翟振皓挺身而出，單節砍下11分、6籃板，台啤終以79比64擊退對手。

台啤在主力王子綱、王皓吉缺陣下，總教練周俊三認為勝利關鍵在球員的防守，「都能把對方壓在65分。」而從板凳出發的翟振皓表現亮眼，周俊三也不吝讚賞，「就是拚！把教練賦予他的責任做得很好。」

第二場彰化柏力力與裕隆納智捷的賽事，兩隊皆靠罰球先馳得點，首節柏力力靠著布依德聯手本土球員多點開花，一度拉開比分，但裕隆不甘示弱，在夏普和黃鉉閔的配合下，打出一波11比0攻勢，第一節握有1分領先。

次節蔣浩偉把握住夏普的失誤，一波快攻上籃沒進，隨後布依德上演驚天補籃吸引全場歡呼。上半場結束柏力力保持13分領先。

易籃後柏力力維持進攻火力，除了布依德外，每個球員都有所發揮。反觀裕隆僅有夏普孤軍奮戰，其餘球員手感低迷。末節裕隆周暐宸連得6分仍無力回天，終場柏力力86比66輕取裕隆。