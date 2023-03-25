大陸在拉丁美洲的布局已經見效，美國對大陸科技圍堵不斷升級，極力打擊其半導體晶片發展之際，有消息指出，即便美國試圖阻止，巴西仍有意尋求大陸技術和投資，發展當地半導體產業，甚至對美國的不滿，還直言如果美國提供條件更優渥，巴西也會與其合作。

路透社報導，巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下周將訪問大陸，半導體是此行的重點。巴西前外長、現為盧拉外交政策顧問的阿莫林（Celso Amorim）表示，「巴西無法承受在美中對抗選邊站的後果」，盧拉將尋求和大陸在可持續性發展和數位經濟的合作。

阿莫林說，兩國準備重啟1988年的中巴CBERS小型衛星計畫協議，並簽署通訊和微電子設備生產協議。

對此美國政府暗示，不樂見巴西和大陸微電子生產扯上關係，這可能會影響該國半導體生產計畫。但阿莫林表示，他不在意這些，「如果美國有意，可以提出更多、更好的條件，我們就會和他們合作」。

當被問及美國不鼓勵兩國可能的合作時，阿莫琳強調，巴西沒有特別偏好大陸半導體廠，只是對方給出更好的條件，沒有理由要拒絕，「我們不怕大灰狼」。

阿莫林指出，巴西感謝美國對其民主的支持，但他補充，「只是我無法根據這價值來決定能在哪裡買到晶片，或者是其他東西」。