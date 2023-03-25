南水局及農水署高雄管理處晚間8時10分於曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區，進行人工增雨作業，期望催增今年首度春雨鋒面效益。（南水局提供／林雅惠高雄傳真）

中央氣象局預報今日台灣附近環境水氣多，各地易有雨，自傍晚起雲層逐漸接近南部集水區，南水局及農水署高雄管理處把握難得的降雨機會，立即於晚間8時10分同步於曾文水庫、甲仙攔河堰及那瑪夏區，進行人工增雨作業，期望催增今年首度春雨鋒面效益，增加曾文水庫、南化水庫蓄水量及提升高屏溪流域河川流量，為台南及高雄地區添增水資源。

經濟部南區水資源局表示，目前正值天氣變化快速的春季，南水局將持續守視氣象變動資訊，立即掌握施作人工增雨黃金時機，而枯旱情況尚未解除，南水局除積極投入抗旱應變之外，亦密切關注天候變化，向老天多爭取一點水資源，並嚴控水庫出水，極力蓄留水資源於水庫，同時最佳化調配區域水源運用，以增加南部地區備援與整體應變能力。

南水局也呼籲全民落實節約用水，將水的重要意識種回心裡，共同珍惜水資源，養成節約用水好習慣(相關資訊可參考水利署節水資訊網站https://www.wcis.org.tw/Home/Home_1)。