企業排球18年聯賽男子組總冠軍賽第一戰25日在台大體育館由屏東台電對上連莊，雙方大戰5局廝殺的難分難解，最終連莊以32比30、17比25、25比15、27比29、15比9驚險贏下比賽勝利，在3戰2勝制的總冠軍賽率先聽牌。

首局連莊展現出強烈的進攻慾望，靠著劉鴻敏及汪秉勳的進攻取得領先，但屏東台電也不甘於後，黃正良靠著一記二號位飛扣反超比分，雙方戰況陷入拉鋸戰，一路鏖戰30比30，關鍵時刻連莊Bryan發出一記超級速球直接得分，最終連莊拿下第一局。

第二局屏東台電先靠著前排的鐵壁防守取分，緊接著詹旻翰也在四號位貢獻一記進攻得分助隊領先，但連莊並不輕易言棄！靠著宋柏霆二號位的犀利扣球將比分扳平，雙方持續膠著至局中，僵持一段時間後屏東台電黃正良跳出來貢獻一記二號位直線重扣，助隊取得領先優勢，最終屏東台電拿下第二局扳回一城。

第三局開局連莊宋柏霆靠著四號位的斜線重扣助隊先行開張，連莊全隊加強進攻節奏，打出一波4比1的攻勢，不過屏東台電即時回穩，李佳軒精彩的單手救球創造一波進攻攻勢，搭配許紋誠四號位的重扣得分，讓屏東台電扳平比數，局末連莊進攻多點開花，靠著Bryan、宋柏霆及劉鴻敏眾將率先聽牌。

第四局兩支隊伍十分膠著，局中屏東台電詹旻翰以一記漂亮的個人攔網得分助隊取得2分領先，連莊的攻勢屢次被屏東台電天羅地網般的防守限制住，局末突然風雲變色！連莊連續得分將比數追到27比27平手，不過屏東台電拒絕比賽結束，屏東台電許紋誠以一記帥氣再見ace球將戰局拖入第五局。

進入關鍵第五局連莊Bryan防守強度拉滿，先以一記漂亮的攔網防守助隊取得領先，再靠著一記重扣拉出一波5比1的攻勢， 最終連莊贏下勝利。