過去有許多經典電視劇至今都還有高人氣，大陸古裝劇《仙劍奇俠傳》系列就是很好的例子，主演群個個如今都是頂流藝人，只要同台就會造成轟動；微博之夜今（25日）晚在上海盛大舉行，一張《仙劍》主演群坐一起的照片流出，劉亦菲、楊冪、劉詩詩3女神同框竟不敵Angelababy（楊穎），網激讚目光全被她吸引。

今年微博之夜在上海盛大舉行，日前光是宣布出席藝人名單，就被形容「演藝圈一半藝人都在上海」，陣容有多誇張，也令網友相當期待；豈料，傍晚紅毯直播才剛進行就喊卡，讓所有人都很傻眼，直批這屆微博之夜有夠糗。

劉亦菲、劉詩詩、楊冪3人都演過《仙劍奇俠傳》，但有網友表示目光都被Angelababy的盛世美顏吸引。（圖／摘自微博）

但微博之夜盛典開始後，立刻流出一張世紀大合照，照片中分別是劉亦菲、胡歌、劉詩詩、Angelababy，除了Angelababy之外其他人都是古裝劇《仙劍奇俠傳》系列的主演群，勾起資深劇迷的回憶，直呼「天啊，我的青春，彷彿看著他們一步步成長茁壯」、「又該重刷《仙劍》了」、「每個狀態都絕了」。

不過，許多網友卻沒太在意《仙劍》3女神同框，目光焦點反而全放在Angelababy身上，紛紛留言大讚，「baby美得不像話，像是會發光的女神」、「合照5人就baby狀態最絕，美美子」、「今晚百花齊放，baby是最漂亮的那朵」。