清明節將至 蔡英文去這兩人墓前致意。摘自蔡英文臉書

清明節即將到來，但蔡英文總統29日將出訪，提前到史明及前總統李登輝墓前致意；蔡總統表示，為台灣打拚，史明與李登輝曾經為這塊土地努力的身影，鼓舞了許多後輩，「他們對這塊土地的愛，一定會繼續給我們力量」。

蔡英文今在臉書指出，清明節將至，下週她也將要率團出訪，昨天運用行程的空檔，特別前去看看前總統李登輝跟史明，也想起和這兩位前輩相處的回憶。

她說，這幾年，國際局勢有很大的變化，台灣也越來越受世界矚目。她時常想起李前總統那句「台灣要交給你們了」的期盼。「這句話，給我們很大的力量」。

她說，以前過年過節，只要有時間，她都會抽空探望史明歐吉桑。很多人也知道，過去很長一段時間，歐吉桑也是和她一起在除夕夜吃團圓飯的長輩。掛心台灣的史明，儘管年事已高，但不忘叮嚀她，身為總統要挺住壓力。「在他身上，總是能夠感受到為台灣打拚的源源不絕生命力」。

蔡英文說，「能夠跟李前總統和歐吉桑相識，是我很珍視的緣分」。兩位民主前輩，一生為台灣打拚，曾經為這塊土地努力的身影，鼓舞了許多後輩，對這塊土地的愛，一定會繼續給大家力量。

她說，昨天，在場的李前總統和史明歐吉桑的親友們都跟她說，這次出訪要加油。謝謝大家的鼓勵，讓台灣堅定自信地走向世界，是她身為總統責無旁貸的責任。