距離杭州亞運開幕進入倒數第182天，25日中華奧會考察團來到亞運博物館，總領隊蔡家福致贈象徵追求奧運精神的「達悟族獨木舟」，以傳遞對於杭州亞運會的全力支持以及展現來自亞奧會大家庭的團結。

中華奧會考察團這次率領10多個項目教練與國訓中心、奧會等相關單位前來杭州考察，參訪約2、30個運動項目場館，今天來到位於杭州奧體中心體育館（大蓮花）的杭州亞運博物館，也進行博物館展品捐贈儀式。

中華奧會副主席暨杭州亞運代表團總領隊蔡家福致詞時說道：「代表中華奧會恭賀杭州亞運博物館竣工落成，這也代表在杭州亞組委全體同仁在秉持上下一心辦好亞運的信念下，儘管受到先前疫情的影響，仍克服萬難，展現了高度效率，深信今年9月開幕的亞運也ㄧ定將會成功且盛大地舉辦。」

為了響應亞洲奧林匹克理事會（OCA）對於所有會員國家奧會（NOC）的提議，今天也藉前來賽前考察的機會，親自將展品捐贈給亞運博物館收藏，蔡家福說：「以傳遞中華台北對於杭州亞運會的全力支持以及展現來自亞奧會大家庭的團結。」