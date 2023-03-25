112年全國原住民族運動會田徑賽25日登場，「台灣最速男」花蓮縣楊俊瀚在公開男100公尺決賽，飆出本季最佳的10秒17寫三連霸，也收下個人在原民運第10面金牌。

在臺北市立田徑場舉行的原民運田徑賽名將如雲，其中以2017年臺北世大運金牌得主楊俊瀚最吸睛，阿美族的他從民國102年開始參加原民運，除106年缺席外，每年都是金牌大戶。

102年原民運初登場他就越級挑戰公開男子組，包辦100和200公尺雙金，400接力和1600接力得銅，104年在100公尺和兩項接力賽奪3金，108年和110年則包辦100和200公尺雙金，加上本屆100公尺金牌，10金入袋大豐收。

飆出本季最佳成績奪金的楊俊瀚說：「下半年有多場重大國際賽，這場雖以訓練為目的，且不列入國際賽積分，但仍是檢視技術操作熟練度的好機會，所以我還是全力以赴，接下來4月底會到日本比賽，全力備戰杭州亞運。」

對楊俊瀚來說，原民運是個很特殊的存在。「每一屆的比賽都有不同的味道，宜蘭那屆田徑場旁就有很多攤販，很有親切感，好像回到小時候比縣運一樣，今年花博也有很多周邊活動，賽事部分感覺比往年都要正式。」