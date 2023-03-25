根據《美麗島電子報》搶先曝光的3月國政民調，總統蔡英文的信任為49.2％，上升4.9％；施政滿意度為47.6％，上升2.5％。台北市議員林珍羽認為，蔡英文民調之所以上升，是因為普發6000元及500元「青春動滋券」大撒幣奏效。

林珍羽今(25日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，蔡英文的信任度跟上個月比較，上升4.9％，正向評價是49.2％，負向評價反而下降了3.4％，來到了46.4％；蔡英文的執政滿意度，正向評價上升2.5％，來到47.6％，負向評價反而下降了1.9％，來到49.2％。

林珍羽認為，蔡政府近期普發6000元是奏效的，現在已經在登記了，4月初就可以開始提領現金。她甚至覺得，蔡政府基本上都是用大撒幣的方式，在解決現在的危機。

林珍羽接著表示，蔡政府很聰明，直接用身分證分流登記，大家會滿心期待要上網登記，終於輪到可以領到6000元。至於缺蛋、缺電、缺水等等，政治狂熱者會比較重視，也比較在意。但對一般民眾來說，每天競競業業上班都來不及了，管你政治打得怎麼樣，現在只知道政府要發6000元了；還有「青春動滋券」每年有500元也要入帳了，在16歲到22歲區間，有將近1百萬人可以領到錢。

林珍羽強調，蔡政府很聰明，即便執政做得再爛，滿意度還是這麼高，很大的原因還是跟它大撒幣有關係。