美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心(GTI)美台工作小組主席歐布萊恩(Amb. Robert O’Brien)24日表示，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。對此，國民黨台北市議員游淑慧25日就表示「美國前白宮顧問歐布萊安恩，要我們百萬人手持AK47來捍衛台灣，大陸就會害怕，這跟義和團有什麼兩樣？」同時更爆出「美國的主張」。

游淑慧25日在中天節目《中天辣晚報》中表示，「美國前白宮顧問歐布萊安恩，要我們百萬人手持蘇聯研發、50年前的AK47來悍衛台灣，大陸就會害怕，這跟義和團有什麼兩樣呢？」游淑慧更猛轟，「到底是他是草包？還是把台灣人當草包？老電影看多了吧」。

游淑慧更接著說，台灣從來沒有用過蘇聯製的步槍，一個這樣的政治人物被台灣封為上賓，去年人家的口號是「票投民進黨，青年上戰場」，今年最新的發展局勢已經不是「青年上戰場」，而是「票投民進黨，台灣變戰場」，已經不是我們上戰場，因為台灣就變戰場了。

游淑慧更指出，「就連漢光演習也開始模擬巷戰，甚至有一些退役將領說，過去台灣的國防政策是阻絕於境外、殲敵於灘頭，用空軍、海軍不讓共軍上岸，陸軍是最後一道防線；但現在美國的主張是，如果中國大陸發動攻擊的時候，空軍跟海軍先撤退，誘敵深入，讓他們登陸之後拖著中國大陸，要留住台灣的有生力量，等待美國來救援，不要在第一時間浪費空軍跟海軍的子彈」。

游淑慧最後更驚呼，「這跟過去國軍所受的訓練都不一樣，這是很可怕的事情，對美國來說台灣只是一個戰場、戰役，對我們來說，台灣是我們的家，所以美國認為說最能消耗中國大陸的方法，就是讓對岸的人登陸，然後我們的人在登陸的時候進行巷戰，這裡面的人不是美國的子弟兵，美國不在乎台灣人的犧牲跟損失」。