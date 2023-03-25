111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二場4強賽，是問鼎3連霸的政治大學和世新大學的「文山區內戰」，半場打完奠定15分領先的政大，下半場幾次雙位數領先被追到個位數，政大都順利再將差距擴大，終場70比52重挫世新，政大游艾喆則繳出16分、15籃板、11助攻大三元數據。

這場對決讓過去兩季冠、亞軍對戰組合提前在4強賽上演，首節世新在張俊生、陳將双接連投進三分球取得13比6領先，隨後政大回敬9比0小高潮超前比數，第1節打完政大19比17小幅領先。

第2節政大21比20領先後，又打出一波連得10分讓加油團為之瘋狂的攻勢，打下了雙位數領先，世新在陳將双靠罰球追回4分後，政大又是一波外線強攻，大一宋昕澔一球，李允傑則連進兩球，幫助政大帶著15分優勢進入下半場。

下半場世新努力挽回頹勢，第4節一開始簡賀宇、陳將双連續得分，追到剩8分，政大喊暫停要讓世新這波追分攻勢降溫，一回到比賽李允傑就三分命中，隨後當世新再度將分差又追到個位數，政大連得10分再度回到安全位置，順利收下勝利。

世新大學教頭何正峰表示，防守沒做到確實，進攻端外線投射穩定度也不夠，在表現不夠穩定的情況下，所以落敗。此役攻下15分的世新大一好手陳將双則說，針對政大的攻守在練習時做過很多模擬，確實這場沒有做好，還有一場季軍賽，再修正問題應戰。

這場比賽「舉重女神」郭婞淳也到場力挺大專籃球，欣賞這場UBA的「文山區內戰」，對於被cue跳舞，郭婞淳也親切配合。