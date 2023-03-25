美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）。（美聯社資料照片）

對於美國空軍部長肯德爾稱美國已經做好準備協防台灣，國民黨立委李德維直言，希望不是嘴上說說；國民黨立委賴士葆提醒，「別忘了烏克蘭」，民眾都看得很清楚！

據美國之音引述路透報導，美國空軍部長肯德爾（Frank Kendall）23日在新加坡表示，美國並未看到中國大陸入侵台灣的立即威脅，但是已經做好準備協防台灣。肯德爾是在新加坡出席一場防務技術會議的間隙作上述表示的。

對此，國民黨立委李德維24日表示，樂見這樣的言論，但希望不要只是嘴上說說，真的發生時要執行。

根據《中評網》報導，李德維認為，他樂見美方說願意捍衛中華民國，但希望真正發生事情的時候，不要只會坐而言，卻不知起而行，期望真正發生事情時要去執行，而不是沒發生的時候嘴上說說。

國民黨立委賴士葆。（資料照片）

國民黨立委李德維。（本報資料照片）

另外，國民黨立委賴士葆提醒，「別忘了烏克蘭！」美國說要幫助台灣，最極限就是做到烏克蘭模式，給武器、資源，美軍不會為台灣出兵打仗，民眾都看得很清楚，且美國送武器給烏克蘭，台灣要武器還得自己買，差別非常大！