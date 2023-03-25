日前大陸廣東省1男子花1600萬人民幣(約7千多萬新台幣)買了法拍屋要翻新裝修，裝修師傅第一天進場施工時，竟然在牆面、窗戶等位置敲出了百元鈔票，施工的師傅拿到鈔票後特別高興，也更賣力的工作，還笑稱原本要3天的施工期，1天就能做完了，施工師傅前後總共敲出了800元人民幣(約3千多新台幣)；對此，屋主表示是自己藏的錢，因為師傅年紀較大，讓他們枯燥的工作添些樂趣。

從影片可見，施工的裝修師傅先在牆壁敲出、屋樑、落地窗上下方都敲到了現金，拍攝者也指出，裝修師傅數著敲到的現金，一臉非常開心，也將這些現金放進口袋內，而且還更賣力的工作，3天的工作只需花1天就能完成；另外拍攝者也問師傅，這些錢要拿去做什麼，而師傅則表示當作一起吃午餐的飯錢，後來拍攝者也表明，這些錢是自己藏的，這些錢是要給師傅的小紅包，並且看到師傅們感到驚喜、期待與樂趣，也認為這也是他唯一能做的，最後他也感謝這些辛苦的裝潢師傅們。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「有錢又慷慨，這樣的雇主誰不喜歡」、「萬一工人沒發現怎麼辦」、「工期縮短了兩天，屋主還是賺」、「有愛心」、「有趣的靈魂」，不過也有網友表示，「若每個項目都是不一樣的工人，水泥工、水電工、木工要不要給？」。