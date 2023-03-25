根據《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」搶先曝光的3月最新民調顯示，若是藍綠對決，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%，藍綠可說實力相當。民眾黨台北市議員林珍羽認為，民眾黨主席柯文哲對這次2024總統大選的影響力是大的，而且慢慢在提升中。柯文哲對這次2024總統大選的影響力是大的，而且慢慢在提升中；媒體人吳子嘉對此表示「同意」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉今(25日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，若是藍綠對決，賴清德為43.4%，較上次掉了5個百分點，很大幅度的下滑；侯友宜則成長將近4個百分點。這個民調也看出柯文哲的重要性，也可以看出一個問題，民眾黨和國民黨的票其實有互通性，柯文哲和賴清德的互通性則很小；而柯文哲的支持者很自然的會支持藍軍。

民眾黨台北市議員林珍羽認為，柯文哲對這次2024總統大選的影響力是大的，而且慢慢在提升中。吳子嘉對此表示「同意」。

至於藍白是否合作？林珍羽表示，對柯文哲還有民眾黨的主體性來講，是不可能跟另外一個政黨去合的，但如果是議題和地方選區上，是否能進行溝通和協調，是有談的可能性。她強調，若針對2024總統大選，以政黨的主體性來說，是很難跟人家合作的。