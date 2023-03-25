百萬網紅「賤葆」(黃葆倞)過去和三名女生品子、晨晨、松鼠，拍攝一系列無厘頭的搞笑影片，深受粉絲喜愛，沒想到賤葆25日突然宣布團隊拆夥，坦言感情變質，在國外跟晨晨的一場大吵，更成為壓倒他的最後一根稻草，因此做出決定「要將人生還給她們。」

賤葆25日在頻道表示自己並非三名女生的老闆，更像是老大哥般的存在，當初會邀她們拍攝YouTube，純粹是想到她們大學剛畢業、對人生迷茫，後來卻面臨「團隊關係變質」，但問題還是要解決，結果做錯了兩項決定，第一是「決定撐起她們的人生」，協助3人拍攝個人主題的影片，第二，他投入大量金錢拍片，盼能拍出良好互動感的影片，沒想到讓公司虧損到僅剩7萬新台幣，讓他非常頭痛。

賤葆坦言3名女生完全沒在思考人生，加上對她們的高要求，讓四人感情越來越差，後來到北歐旅行，在聽到晨晨哭著對他咆哮後，更讓他非常憤怒：「為何不理解為了撐起四個人的人生，我做了多少努力」，於是決定把她們丟回職場：「有點過度保護她們了，但她們是時候卸下學生身分」，並祝福她們學成歸來。

賤葆在影片最後也交代3名女生的去向，晨晨將到服飾產業任職，品子則因確定要待在新媒體產業，決定交給木曜四超玩的製作人百祥，至於松鼠則到媽媽工廠學習，最後他也透露自己想找回生活的感覺，希望能找回拍片時的自我。