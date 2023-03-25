瑞銀汽車分析師胡梅爾（Patrick Hummel）指出，有意願購買電動車的消費者人數下滑，主要來自歐洲市場，負擔能力是買家最大的考量。

儘管如此，胡梅爾仍然預期，電動車將占2026年和2030年全球輕型車銷售的26％和51％。

最新調查顯示，大陸買家對電動車的興緻最高，82％的受訪者考慮購買電動車，高於去年的72％。美國的數據為35％，與去年持平。

相較之下，德國和英國對電動車的興趣冷淡得多，成本明顯是兩國潛在車主的主要理由，因為電動車的價格越來越高。去年底美國超過15％的車主每月車貸超過1,000美元。

調查仍為特斯拉的投資人帶來一些好消息。報告顯示，特斯拉依然是買家的電動車首選。42％的電動車買家偏愛特斯拉，其次是寶馬（BMW）和奧迪，數據分別為30％和29％。通用（GM）和福特名列第4和第5。

比亞迪（BYD）是大陸最大電動車製造商，也是大陸買家的電動車首選品牌。調查顯示，20％的電動車買家擬選擇比亞迪。以品牌而言，比亞迪與特斯拉合計得到約40％買家垂青，沒有其他品牌數據超過10％。

胡梅爾指出，整體來看，特斯拉是這次調查的贏家，他給予特斯拉股票「買進」評等，目標價220美元。

特斯拉24日股價收低0.9％，報190.41美元，當日表現雖然遜於大盤，不過今年來股價飆漲76％，遠遠超越大盤。