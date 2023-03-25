兆豐銀行去年底推出「生活好享貸」方案，民眾透過線上申辦信用貸款，可享前3期固定年利率0.66％優惠，已成功吸引上萬人申辦，頗受好評。

從4月起開始課徵汽機車牌照稅，到5月邁入房屋稅和綜所稅等繳稅期間，加上母親節的消費性需求增加，向來都是民眾資金需求的旺季。

兆豐銀行表示，「生活好享貸」方案，於6月底前透過兆豐銀行官網線上申辦信貸，享前3期固定年利率0.66％優惠，若客戶還擁有兆豐銀行信用卡、房屋貸款及數位存款帳戶等產品，貸款手續費最多可再減免3,000元，提供民眾資金靈活運用。

此外，客戶從3月起申請「生活好享貸」方案，只要於次月月底前完成撥款，即有機會抽中指定旅行社5萬元旅遊金，每月抽一名，連抽四個月，不限國內外、團體旅遊或自由行，皆可彈性選擇。

以貸款金額30萬元，前3期固定年利率0.66％，第四期起年利率2.61％，手續費3,880元，貸款期間7年為例，總費用年百分率約為2.85％，每月平均繳付本息約3,902元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申辦兆豐銀行信貸。

兆豐銀行消金業務處協理林中象表示，兆豐銀行除了持續提升信貸撥款效率，讓顧客可以更快速、便捷的取得資金外，並且從3月起再加碼推出的「生活好享貸」抽獎活動，在原有的手續費與利率優惠上，連續四個月加碼抽出5萬元旅遊金，客戶於滿足資金需求外，還有機會可以獲得旅遊金暢遊海內外。