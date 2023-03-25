交通部觀光局原設定今年第1季國際旅客來台為82萬人次，但旅遊復甦超乎預期，今晚已迎來第100萬名旅客，來自馬來西亞的Ho Long Shi先生成為幸運兒，獲得「十全十美喔熊大禮包」，他又驚又喜地表示開心，並迫不急待想體驗台灣文化與美食。

今年來台旅客不但提前達到百萬人次，也超越今年度第1季82萬人次的目標。相較去年整年度國際旅客總計89萬5962人次來台，今年84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現，是重要指標。

觀光局表示，經歷疫情3年考驗，台灣去年10月13日起邊境解封，在旅遊業者及政府各部門的共同努力下，今年來台國際旅客以新南向、東北亞及美加為大宗，主要目標市場人數均顯著回復成長當中，自今年元月起逐月成長，由1月份25萬人次，2月份35萬人次、預估3月份可達45萬人次。

Ho Long Shi說，此行是帶全家來台灣旅遊，對於自己幸運成為2023年第100萬名旅客，感到相當開心，已迫不急待想體驗台灣文化與美食。

Ho的太太表示曾在台灣留學，有許多美麗回憶，已帶家人來過台北、台中很多次，「很想念台灣的牛肉麵、滷肉飯、甜不辣」，這次特別帶家人前往花東地區深度旅遊，預計待上9天時間，帶孩子一起好好享受台灣的美食和美景。

觀光局由國際組組長黃易成致贈台灣觀光幸運物喔熊組長主題獎品給Ho先生，除恭喜Ho先生全家獲得十全十美喔熊大禮包，並強調今年為國境解封後首年，台灣觀光火力全開，將積極衝刺來台旅客達到600萬人次的目標。