國民黨台北市立委第一階段提名登記最後一日，原本第7選區（信義、南松山）預計由現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯進行初選對決，豈料最後有另外4人登記，參選爆炸。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉25日就表示，「費鴻泰比我們更愛國、愛台灣，甚至比我們都愛，他心裡放不下，繼續勇敢愛台灣」，引發討論。

國民黨北市黨部規畫北市立委分三階段提名登記，第一階段第3、7、8選區24日截止，預計於3月28日登記同志協調會，由登記者協調初選方式，若為37制（黨員投票占3成，民調占7成），將會於4月22日進行黨員投票。

吳子嘉25日在網路節目《董事長開講》中表示，「費鴻泰比我們更愛國、愛台灣，甚至比我們都愛，他心裡放不下，繼續勇敢愛台灣」，至於和徐巧芯的競爭，吳子嘉也認為是「好事」，吳子嘉強調，「因為有摩擦就會產生光與熱，就會有溫度，有溫度的國民黨就是進步的現象，是好現象」。