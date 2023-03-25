在4強決賽階段，政治大學大四林彥廷、大三游艾喆展現學長帶領的責任、拿出更好的決心，要在賽季最後80分鐘毫不保留貢獻，希望幫助政大完成UBA公開男一級3連霸。

25日在與世新大學的111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級4強賽，游艾喆繳出16分、15籃板、11助攻大三元數據，個人繼預賽對健行科大19分、14籃板、12助攻之後，本季第二度大三元，賽後他強調，不會刻意強求個人數據，而是要在場上帶動團隊，從自己做得更好來幫助團隊更好，「球季就剩最後兩場球，這80分鐘我要拿出更好的決心，毫無保留地貢獻，只專注在最後這重要的兩場賽事。」

游艾喆補充，會為自己可以在台北小巨蛋留下大三元數據開心一下，但還有一場重要的冠軍賽，他更高興的是，團隊要能獲勝，對於冠軍賽面對健行科大，他也不會有對決誰的想法，「腦海只想要冠軍，不會去想場上我要對位誰，就是把自己節奏調整好，打出一場好球。」

政大教頭陳子威表示，很感謝球員在4強賽面對世新這個強勁對手把勝利拚下來，這次交手主要是針對本季前兩次交手的缺失修正，限制世新「双生」陳將双、張俊生的得分，而團隊目標還沒完成，最終冠軍賽仍要打出令人激賞的球賽，也相信和健行這場冠軍賽會是很倒的對戰。

4強賽也有15分貢獻的政大大四好手林彥廷，賽後說：「以正規大學四年來說，這應該是我大專籃球生涯最後一季，就是滿懷好好和球隊奮戰的心情應戰，我的心態是不想輸、唯一選項只有贏球，藉由這樣的心態感染隊友、球迷。」