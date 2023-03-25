據共同社報導，日本政府相關人士25日透露，有關引進美製巡弋飛彈「戰斧」，政府已基本決定最晚到2027年度改裝海上自衛隊的全部8艘神盾艦，使其可搭載戰斧。有意為維持摧毀他國疆域內飛彈基地等的反擊能力（對敵基地攻擊能力），儘量增加長射程飛彈的部署點。不過，神盾艦的基地也有可能成為對方國家的攻擊目標。

相關人士透露，引進的戰斧是最新型的「Block 5」，射程約1600公里。日本政府稱已在2023年度預算案中列入2113億日圓（約新台幣489億元）的採購費，已表明計畫採購400枚。設想2026年度起部署部隊，並考慮與美方磋商能否提前部署。

神盾艦目前在橫須賀基地（神奈川縣）和舞鶴基地（京都府）各部署了2艘，在佐世保基地（長崎縣）部署了4艘。日本政府為使艦船可發射戰斧，計畫在2024年度預算中列入各艦的「垂直發射系統」（VLS）相關改裝費。

VLS是可在短時間內連續發射飛彈的裝置，最新型神盾艦「摩耶號」最多可搭載96枚。但有意見認為，由於該艦還負責攔截彈道飛彈和部隊防空，不會僅部署戰斧這一種飛彈。

日本政府計畫最晚到2032年度增加2艘神盾艦，並且鑒於陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計畫的取消，到2028年度，將讓2艘神盾系統搭載艦服役。

圍繞反擊能力，將把陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈射程延長至約1000公里，2026年度向地面部隊部署。日本力爭開發射程2000公里的「高速滑翔彈」等但耗費時間，因此決定了引進戰斧。