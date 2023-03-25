美國一名自稱「時空旅人」的男子日前警告，地球會在300年後毀滅，他還預告外星人今年3月23日會來到地球。這名男子23日在TikTok發布影片聲稱，外星人當天來過地球、帶走8000名地球人。影片吸引超過16萬人次點閱，留言超過2700則，但不少網友語帶嘲諷，有人提問「外星人把你留下來了？」、「回到未來那輛車電力不足嗎？」

名叫亞拉力克（Eno Alaric）的男子自稱來自西元2671年，不時在TikTok個人頻道發表災難預言，頻道有40萬人追蹤。23日他在TikTok發布短片宣布，一群名為「冠軍」（the Champion）的外星人抵達地球、帶走8000名地球人。

他的最新「宣告」早在過去幾個月已數度透過多支短片預示。他警告，有一批惡意滿盈的外星物種「遠方族」（the Distants）即將到來並「奪回地球」，這場戰爭「地球人贏不了」；其中一支影片用了具有魔幻感的宇宙想像圖，澎湃配樂夠格用於《明天過後》導演羅蘭艾默瑞奇（Roland Emmerich）的災難片。

亞拉力克還說，世界末日到來之際會有另一票名為「冠軍」的外星人前來拯救地球人，並把帶走的8000名地球人送到另一星球安置；「冠軍」世界同樣毀於「遠方族」之手。

23日他透過影片宣告自己預言成真：「冠軍」外星人於美國東部時間23日下午2時抵達地球，精挑細選8000人之後，當晚7時30分離開地球。

亞拉力克自稱發布這則宣告短片的時間是在外星人離開地球後僅僅10分鐘：「這8000人踏上長達漫長的旅途，由於『冠軍』旅速超越光速，這趟旅程為期約4年。」他還說，8000個地球人包括最優秀的「工程師、科學家、醫師與領導人」，在內外交迫的處境之中肩負保全人類物種存活的任務。

他補充，「遠方族」會再2024年年中抵達地球，他們「擁有」地球，埃及的吉薩大金字塔就是他們擁有並掌控地球的標記。他安撫地球人不必擔憂：「各位很安全。我會盡力警告大家會發生什麼事。」

看了影片之後不買帳的大有人在。不少網友表達想透過時空旅行回到還沒看過這段影片的時刻，也有人直接開酸：「拜託時空旅人趕快告訴我樂透中獎的號碼組合。」

除了外星人造訪地球，亞拉力克2月底曾發表與地球本身有關的年度預言，例如舊金山今年5月將出現750呎（約229公尺）高的「巨型海嘯」，7月德州會有一群青少年在發現一只暴龍蛋與通往另一宇宙的入口，8月會有能治癒2種癌症的療法問世，11月基因工程開放大眾使用以「訂製」下一代。