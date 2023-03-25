女星趙孟姿和許孟哲婚後育有一對寶貝兒女，時常在社群分享家庭生活的她，近日透露從別的藝人那得知「胎內記憶」，讓她覺得神奇又有趣，因此等女兒Doreen會講些簡單的句子時，她也好奇女兒是否還記得在媽媽肚子裡的事情，沒想到Doreen的1句話讓她秒濕了眼眶。

趙孟姿表示看到隋棠和王仁甫分享孩子的胎內記憶後，就讓她覺得很新奇，因此在女兒開始會講些簡單句子，她就問過幾次「妳記不記得在媽媽肚子裡的事情」，一開始Doreen會說「天上有狗狗、阿公」，但因為她的阿公很早就離開了，所以讓趙孟姿一度懷疑女兒說的是社區鄰居。

直到有一次，Doreen說到「有一個弟弟」，她在肚子裡會抱弟弟，還認真表示「後來弟弟就不見了」，讓趙孟姿直接起雞皮疙瘩並且眼眶泛淚。後來女兒還說到「媽媽吃榴槤」、「媽媽吃餅乾」、「媽媽吃棒棒糖」等記憶，她憶起懷孕時非常喜歡吃榴槤和餅乾，但一直想不起有吃棒棒糖。

之後才想起有次產檢，因為Doreen在肚子裡的姿勢超音波無法檢查，當時婦產科給了他一支草莓牛奶口味的棒棒糖，讓她去散步一下再回來，這也讓她再次感受到寶寶神奇的胎內記憶。

其實趙孟姿在懷Doreen時，一開始是雙胞胎，但後來另一個寶寶胎停，只剩Doreen健康成長，因此聽到Doreen說有弟弟時，才讓她非常驚訝。